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Самый продвинутый танк вс рф уязвимым в боях против ВСУ без поддержки другими элементами силы, - британская разведка

Самый продвинутый танк вс рф уязвимым в боях против ВСУ без поддержки другими элементами силы, - британская разведка

Отмечается, что по крайней мере один T-90M (самый продвинутый российский танк) был разрушен в бою.

Приблизительно 100 танков T-90M в настоящее время находятся в эксплуатации среди передовых российских подразделений, в том числе сражающихся в Украине.

Разведчики подчеркивают, что война в Украине наносит большой ущерб некоторым из самых боеспособных российских подразделений и самым передовым возможностям армии рф.

России потребуется значительное время и расходы, чтобы восстановить свои вооруженные силы после этого конфликта.

Будет особенно сложно заменить модернизированное и передовое оборудование из -за санкций, ограничивающих доступ россии к критическим микроэлектронным компонентам.

На фото - журналист на фоне уничтоженного Т90-М.

Самый продвинутый танк вс рф уязвимым в боях против ВСУ без поддержки другими элементами силы, - британская разведка

Источник: https://t.me/u_now/47486

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