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СБУ навела HIMARS на російський «Солнцепьок»: внаслідок його детонації вийшов чудовий салют

СБУ навела HIMARS на російський «Солнцепьок»: внаслідок його детонації вийшов чудовий салют

Співробітники Запорізького Управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію тяжкої вогнеметної системи «Солнцепьок», яка є «гордістю» російського ВПК. Вона мала завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямку.

Але завдяки координації співробітників Служби безпеки та артилеристів ЗСУ ТОС-1А «Солнцепьок» було знищено разом із екіпажем та повним боєкомплектом.

І у фінальному поєдинку з ракетою HIMARS ворожий «Солнцепьок» відсвяткував свою поразку розкішним салютом

Нищимо окупантів до повної Перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine

Новости портала «Весь Харьков»

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