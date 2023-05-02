Сегодня украинская армия лишает российскую армия статуса второй армии мира

В Средние века считалось, что духовенство так же сильно превосходит мирян, как обычные люди превосходят животных. И существовал специальный очень продуманный обряд лишения сана за серьезные прегрешения — превращение священника в обычного человека.

Фактически священника раздевали — с него снимали три туники — белую, символизирующую чистоту, шелковую, символизирующую целомудрие и тунику цвета гиацинта, символизирующую безмятежность. Пальцы бывшего священника скоблили куском стекла, чтобы удалить освященное миро, голову брили, чтобы не оставить и следа от тонзуры и т.д.

Сегодня украинская армия проводит с российской похожую процедуру, лишая ее статуса второй армии мира. С армии счищают танки и артиллерию, с нее сбривают ПВО, спецназ и десант. Топят ее флот и сбивают ее ракеты.

Снимают со второй армии мира старые регалии — вот слетел фильм "Офицеры" с девизом "Есть такая профессия — Родину защищать". Оказывается, что есть такая профессия — мирных людей убивать.

Ржавеет бронзовый воин в Трептов-парке, стоящий на покореженной свастике со спасенной девочкой на руках. Оказывается защищает этот солдат новую свастику и убивает этот солдат спящих детей.

Облупляется лицо Родины-матери в Волгограде и проступает под ним похмельный взгляд Марии Захаровой. Да и Волгоград все больше отдает трупным запахом Сталинграда.

Как можно проводить после этого военный парад в Москве, я не понимаю. В нем же должны участвовать чмони и зеки Пригожина с кувалдами. По брусчатке должны ехать самодельные мотолыги с пулеметными башнями и танки Т-54. И над всем этим великолепием должен подниматься густой дым из чадящего авианосца Кузи, пришвартованного у самого Кремля.

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