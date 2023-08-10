Сергиево посадное. Узким читать обязательно

Всё наверное видели то, как кто-то покурил на том заводе, под москвой который. Предлагаю на пальцах объяснить узким, что будет дальше. Ибо дальше будет только хуже. Поехали.

Первое и самое главное: никто не признал пока, что это именно они сделали с заводом - по состоянию на 13:25 по Киеву, минобороны Украины + спецслужбы Украины молчат(и тихонько улыбаются, гыыы). А значит хз кто это сделал.

Власти рф же в данном случае на шпагате:

Признаться, шо это укры ушатали завод = признать пво дырявым = признать некомпетентность собственных спецслужб.

Не признать то, шо это СБУ-ЗСУ-рептилоиды сделали = выставить себя ссыкунами, которым уже прям под москвой нарисовали коричневые линии, на лбу прям.

Что сделают власти рф? Как мне кажется, включат дебилов и будут настаивать сначала версии о взрыве пиротехники, а потом придумают ещё пару-тройку дебильных версий.

И здесь фишка не в том, что эти версии, а-ля -взорвался газовый баллон на завод-, не будут не иметь вообще ничего общего с реальностью, а в том, чтобы версий было просто много. Так русня поступает всегда - в книжке кгб инструмент называется "формирование информационных столбов". Вспомните тот же Боинг 2014 года - это яркий пример использования вышеописанного метода.

В то, что признают в москве, что е@нули завод именно украинцы, я лично не верю. Причин тому много, не буду все перечислять и назову только одну:

Как только узкие признают, что ни армия рф, ни спецслужбы рф не могут защитить работников оборонного комплекса, желающих ишачить на подобных предприятиях станет меньше. Не, не пойдут они с заводов и фабрик массово увольняться, это неправда. Я думаю, что возрастёт количество брака на предприятиях и это, в свою очередь, может привести к новым авариям и взрывам без участия Украины.

С другой стороны, у мокселя есть шанс использовать признание в том, шо это именно украинцы сожгли завод, в целях пропаганды и увеличения количества добровольцев, мол надо идти всем и уже в армию рф, иначе укры все точно расх#ячат.

Одним словом, каждый шаг сейчас у русни неправильный. Это касается и информационной составляющей, и политической - последствия будут и только плохие, вне зависимости от выбора рабочей версии того, шо произошло на заводе. И да, у Украины сейчас есть шанс нехило так шугануть узких, которые работают на предприятиях ВПК рф:

Достаточно публичного заявления официальных лиц со стороны Киева, которые скажут шось в стиле - работники ВПК рф, вы можете или умереть на предприятии, или уволиться. Решайте, ибо мы будем уничтожать все заводы на россии, которые выпускают продукцию двойного назначения. Увольняйтесь, русское пво вас не защитит.

Ну и так далее. Думаю, контекст понятен. Вопрос в том, хватит ли наших яиц такое промутить, с учётом политических последствий и поставок вооружений от ЕС и США. По состоянию на 13:50 вроде как молчали все.

Далее. О прекрасном или о пи$деце, который ждёт рф.

Заводы по производству ВПК рф - это статичные цели, они не бегают и давно известны всем. Соответственно, выбор за тем, шоб его спалить сегодня за ЗСУ.

ПВО для защиты заводов не хватает и не хватит - большинство охраняет моксель и "сакральный" мост.

Соответственно, вопрос не в ПВО рф, а в желании и возможностях ЗСУ или спецслужб Украины взорвать еще где-то что-то. Да, это будут в медиа условные партизаны или ещё кто-то там, но все взрослые люди понимают то, шо самообман в данном случае опасен и не защитит от слова совсем.

Поэтому будет страшно ходить на работу на такие предприятия. От границы с Украиной и аж до самой москвы.

Страхи прeвратятся в разговоры на рабочих местах, а разговоры в доносы. Доносы, в свою очередь, превратятся в уголовные дела с реальными тюремный сроками. Да, возможно части маленькой работников ВПК таки уволиться дадут, но абсолютное большинство х#й куда отпустят + ужесточат условия работы.

Это приведёт к увеличению количества брака, всевозможным ЧП на заводах и приговорам, что приведёт к дефициту работников ВПК и нежеланию связываться с оборонкой рф в принципе, ибо е@ашить в концлагере и ждать шо е@анет в любой момент - на любителя, если честно.

Одним словом, глянем шо по итогам будет - если разыграть карты правильно, то у Украины все получится.

Правда, как мне кажется, вопрос даже не в том, кто и по каким причинам взорвался завод, а в том что горит и взрывается не на территории Украины. Это значит, шо война переносится на территорию рф.

И это ну просто пи$дец как радует, ведь узкие начнут привыкать к жизни во время воздушных тревог + в постоянном страхе на территории рф.

Да, не везде узкие будут ссаться. Но тем же шебекино, белгороду, курску, ростову, ейску придётся жить с понимаем того, шо в этих краях шось постоянно е@ашит и взрывается. Ну и бегать в бомбоубежища, конечно.

Эпилог или зачем так много букв - ну, е@нуло и шо? Та и вообще, чисто теоретически, есть все шансы шо на заводе само е@ануло.

Но может хватит себя обманывать? Как мне кажется, тот, кто причастен к тому шо случилось сегодня на россии, знал шо делал + шо подобные ЧП на предприятиях ВПК рф будут продолжаться.

И вот просто пое@ать на то, что на заводах на россии будут гибнуть цивильные - они на работе делали и делают все, чтобы кацапы убивали максимально большое количество украинцев.

Поэтому пусть взрывается и горит. И чем чаще, тем лучше.

Zero tolerance.

Джерело: https://t.me/gistapapapa/75585

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