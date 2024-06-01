Северокорейские понты выглядят именно так

Хотя...

Ким Чен Ын, большой любитель пафоса с огоньком, хотел бы, чтобы всё прошло без косяков, но траектория полёта реактивных снарядов уже на старте показывает степень отклонения. Или вы думаете их специально выстроили под линейку, чтобы снаряды не так же стартовали по заданным координатам, а каждый "куда хочу - туда и лечу"...

Из плохого... КНДР, несмотря на низкое качество производимой продукции - её производит и даже ту номенклатуру, которую россия самостоятельно не освоила, но может ею заинтересоваться.

А потому, понты, да. Кривые, да. Но не оптимистично.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21841

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