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Постоянно встречаются комментарии "КНДР поставила россии больше снарядов, чем весь Запад нам". Это не так

Постоянно встречаются комментарии КНДР поставила россии больше снарядов, чем весь Запад нам. Это не так

На скриншоте - содержимое (https://media.defense.gov/2024/Nov/01/2003576673/-1/-1/1/UKRAINE-FACT-SHEET-1-NOVEMBER.PDF) американских пакетов помощи.

Там около 4.4 млн снарядов. Ракеты для Града и минометные боеприпасы я не добавлял.

К этому нужно прибавить поставки от ЕС и европейских стран (в том числе по "чешской инициативе"). Я хз, сколько, но явно больше миллиона.

Все, что могли отдать со своих складов, США и европейские страны давно отдали, сейчас идут поставки того, что производит их промышленность, плюс "чешская инициатива" ищет снаряды в "третьих странах".

Напомню, что по словам замминистра обороны Гаврилюка разрыв между Украиной и россией в использовании артиллерийских боеприпасов сейчас сократился до 1:2.

Станом на 8 листопада за оцінками, КНДР доставила в росію близько 16 тисяч контейнерів з боєприпасами, а також військовим майном.

Загалом ми оцінюємо поставки в 3,6 млн. од снарядів калібру 122 й 152 мм.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/18305

Новости портала «Весь Харьков»

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