Постоянно встречаются комментарии "КНДР поставила россии больше снарядов, чем весь Запад нам". Это не так

На скриншоте - содержимое (https://media.defense.gov/2024/Nov/01/2003576673/-1/-1/1/UKRAINE-FACT-SHEET-1-NOVEMBER.PDF) американских пакетов помощи.

Там около 4.4 млн снарядов. Ракеты для Града и минометные боеприпасы я не добавлял.

К этому нужно прибавить поставки от ЕС и европейских стран (в том числе по "чешской инициативе"). Я хз, сколько, но явно больше миллиона.

Все, что могли отдать со своих складов, США и европейские страны давно отдали, сейчас идут поставки того, что производит их промышленность, плюс "чешская инициатива" ищет снаряды в "третьих странах".

Напомню, что по словам замминистра обороны Гаврилюка разрыв между Украиной и россией в использовании артиллерийских боеприпасов сейчас сократился до 1:2.

Станом на 8 листопада за оцінками, КНДР доставила в росію близько 16 тисяч контейнерів з боєприпасами, а також військовим майном.

Загалом ми оцінюємо поставки в 3,6 млн. од снарядів калібру 122 й 152 мм.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/18305

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