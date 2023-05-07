ШІ вкрав книгу відомого програміста і став її подавати на Amazon

Кріс Коуелл, розробник програмного забезпечення з Портленда, штат Орегон, витратив більше року на написання технічної книги. За три тижні до виходу на Amazon з’явилася ще одна книга на ту ж тему з такою ж назвою.

«Моєю першою думкою було: облом», — сказав Коуелл. «Моєю другою думкою було: знаєте що, це дуже довга, конкретна та громіздка назва, яку було вибрано випадковим чином».

У книзі під назвою «Автоматизація DevOps за допомогою GitLab CI/CD Pipelines», так само як і в книзі Коуелла, автором вказана Марі Карпос, про яку Коуелл ніколи не чув. Коли він шукав її в Інтернеті, він не знайшов буквально нічого — жодного сліду. Тоді він почав підозрювати.

У книзі є ознаки того, що вона була написана в основному або повністю за допомогою моделі мови штучного інтелекту з використанням такого програмного забезпечення, як ChatGPT OpenAI. (Наприклад, його фрагменти коду виглядають як знімки екрана ChatGPT.) І це не єдиний.

Видавець книжки, освітня технологічна фірма inKstall із Мумбаї, перерахував десятки книг на Amazon на подібні технічні теми, кожна з яких має іншого автора, незвичайний набір застережень та відповідні п’ятизіркові рецензії на Amazon з тієї ж жменьки Індії. на основі рецензентів. InKstall не відповів на запити про коментарі.

Експерти кажуть, що ці книжки, ймовірно, лише верхівка айсберга, що швидко зростає з вмісту, написаного штучним інтелектом, який поширюється в Інтернеті, оскільки нове мовне програмне забезпечення дозволяє будь-кому швидко генерувати купи прози майже на будь-яку тему. Від оглядів продуктів до рецептів до публікацій у блогах і прес-релізів, людське авторство онлайн-матеріалів на шляху до того, щоб стати винятком, аніж нормою.

«Якщо у вас є підключення до Інтернету, ви споживаєте контент, створений штучним інтелектом», — сказав Джонатан Грінгласс, нью-йоркський технологічний інвестор, який спеціалізується на електронній комерції. «Воно вже тут».

Що це може означати для споживачів, так це більше гіперспецифічних і персоналізованих статей, але також більше дезінформації та більше маніпуляцій про політику, продукти, які вони можуть купити, і багато іншого.

Оскільки штучний інтелект пише все більше і більше того, що ми читаємо, величезні, неперевірені масиви онлайн-даних можуть не мати реального підґрунтя, попереджає Маргарет Мітчелл, головний науковець з питань етики в стартапі AI Hugging Face. «Головна проблема полягає в тому, що ми втратили розуміння того, що таке правда», — сказала вона. «Без заземлення система може щось вигадати. І якщо це те саме вигадане в усьому світі, як ви відстежите це назад до реальності?»

Джерело: internetua.com

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