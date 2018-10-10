Школьники с автоматами в метро: комментарий подземки

В Харьковском метрополитене прокомментировали ситуацию со школьниками, которые пытались зайти в подземку с деревянными автоматами.

По информации пресс-службы метро, сегодня, 9 октября, около 9.00 группа молодых людей, держа в руках предметы, внешне похожие на автоматы, пыталась пройти на платформу в одном из вестибюлей станции метро "Университет". Дежурная по залу из соображений безопасности попросила указанных лиц спрятать автоматы в сумки или чем-то прикрыть, так как внешний вид данных предметов мог испугать пассажиров и вызвать панику.

"Также стоит отметить, что согласно пункту 2.8. Правил пользования Харьковским метрополитеном, огнестрельное оружие должно транспортироваться в чехлах или соответствующей упаковке", - отметили в подземке.

Источник: sq.com.ua

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