Що робити, якщо смартфон зламали: 5 простих кроків щодо захисту пристрою від хакерів

Рекомендації для тих, хто хоче захистити телефон від кіберзлочинців, а також навчитися визначати, чи все з ним гаразд.

Сьогодні користувачі мають достатньо можливостей, щоб захиститися від хакерських атак. Про те, як дізнатися, чи зламаний телефон, і що з цим робити, розповідає портал MSN.

▶ ️Як дізнатися, що смартфон зламали

Існує кілька простих способів визначити, чи був атакований хакерами телефон, чи ні. Ознаками злому є:

● наявність невідомих користувачеві додатків;

● велика кількість спливаючих вікон з рекламою та іншими повідомленнями;

● повільна продуктивність пристрою;

● швидкий розряд акумулятора або його перегрів;

● збільшене споживання ресурсів.

Що робити, якщо смартфон зламали

Якщо є підозра на злом смартфона за умови, що на ньому немає антивірусного захисту, то таке ПЗ варто негайно встановити, оновити і запустити та просканувати систему на різні загрози.

Додатки, які не були завантажені користувачем телефону, необхідно видалити. Будь-які невідомі текстові повідомлення також слід переглянути та видалити. Після того як ці дії буде виконано, програмне забезпечення безпеки має бути налаштоване на регулярну роботу.

Рекомендується створити резервну копію всіх фотографій, відео, контактів та інших важливих даних у "хмарі", а потім скинути налаштування телефону до заводських.

Оскільки фінансова інформація є однією з головних цілей хакерів, дуже важливо перевіряти всі виписки за кредитними картками, щоб дізнатися, чи були здійснені несанкціоновані покупки, чи ні.

Усі старі паролі телефону слід поміняти на нові. Також рекомендується вийти з усіх облікових записів, змінити паролі, пройти двофакторну аутентифікацію.

Як захистити телефон від злому

Багато випадків злому відбуваються через необережність або довірливість користувачів. Звичайно, 100-відсоткове запобігання злому неможливе, але існує низка методів, які можуть знизити ймовірність атак.

1. Регулярно оновлювати додатки

Це стосується не тільки оновлень безпеки. Багато оновлень виправляють уразливості програмного забезпечення, тому важливо за можливості використовувати найостанніші з них.

2. використовувати VPN у зонах громадського Wi-Fi

Використання загальнодоступного Wi-Fi іноді необхідне, але це ризиковано, оскільки хакери можуть отримати доступ до телефонів у багатьох місцях, включно з бібліотеками, готелями та аеропортами. Оскільки мережі є загальнодоступними, дії, що виконуються під час підключення до них, видно іншим. Однак використання VPN (віртуальної приватної мережі) захищає пристрій.

3. Тримати телефон при собі

Хоча багато хто критикує тих, хто "занадто близько" до своїх пристроїв, залишати телефон без нагляду — не найкраща ідея, оскільки зловмисник може отримати до нього доступ і встановити шкідливе ПЗ. Що дійсно допомагає, то це пароль, який користувачеві легко запам'ятати, але складно зрозуміти будь-кому іншому. Деякі нові телефони навіть пропонують розпізнавання облич або ідентифікацію за відбитком пальця для входу.

4 Уникати сторонніх магазинів додатків

Відомі магазини застосунків, такі як Apple і Google, мають засоби захисту, які допомагають забезпечити безпеку пропонованих ними застосунків. А ось сторонніх магазинів застосунків слід уникати. Багато з них існують винятково для "підсаджування" шкідливого ПЗ і фішингових застосунків.

5. Не користуватися громадськими зарядними станціями

Використання громадських зарядних станцій для смартфонів становить значний ризик бути зламаним хакерами. Зловмисники можуть встановити шкідливе ПЗ безпосередньо в роз'єми для зарядки, ставлячи під загрозу безпеку користувацьких пристроїв. Коли смартфон, планшет або ноутбук заряджаються, шкідливе ПЗ встановлюється і передає хакерам багато конфіденційної інформації. Набагато краще і безпечніше використовувати власний повербанк.

Джерело: focus.ua

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