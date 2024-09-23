Мир в Україні був досяжний під час Стамбульських переговорів 2022 року, однак його заблокували "більш потужні кола", які стоять за президентом Зеленським — ексканцлер Німеччини Герхард Шредер.

Виступаючи на заході, організованому швейцарським журналом Weltwoche, Шредер заявив, що долучитися до переговорів його запросила саме українська сторона.

"Мир був досяжний.

Компроміс, якого вдалося досягти на початку, полягав у збереженні східних територій у складі України.

Для Криму існувало південно-тірольське рішення, яке означало б російський анклав.

Питання вступу України в НАТО було б тимчасово відхилено.

Однак уряд Володимира Зеленського не зміг вільно ухвалити рішення. Більш потужні кола, які стоять за Зеленським, заблокували мир.

Вони, очевидно, вважали, що зможуть стратегічно послабити росію, продовжуючи бойові дії. Американські генерали були переконані, що вони можуть перемогти путіна", — цитує Шредера Die Welt.

Колишній канцлер розкритикував вторгнення путіна в Україну, назвавши "серйозною помилкою", однак заявив, що Захід "недооцінив історично зумовлені інтереси росії", а зараз "недооцінює можливість ескалації".

"путіна не можна перемогти військовим шляхом. росію неможливо перемогти військовим шляхом.

Я рекомендую всім, хто так вважає, зазирнути в підручники з історії. Усі, від Наполеона до Гітлера, зазнавали поразки", — стверджував він.

Шредер також сказав, що має намір підтримати кандидата у президенти США Дональда Трампа, оскільки, на його думку, той зможе покласти край російсько-українській війні.

Джерело: https://t.me/znua_live/168186

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