Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности увеличили в десятки раз

Нарушителям, гражданам или должностным лицам, придется теперь заплатить от 1700 до 5100 грн.

Верховна Рада приняла закон №3755, которым вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Законом усилена административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности и увеличен размер санкций, которые предусматриваются за совершение административных правонарушений в сфере соблюдения норм и требований пожарной безопасности, – отмечает ГСЧС Украины.

Вместо штрафов в 17 грн ввели штрафы за нарушения правил пожарной безопасности для граждан – до 1700 – 3400 грн и для должностных лиц 3400 – 5100 грн.

Напомним, что в Харькове во время пожара в частном доме престарелых на ул. Нижней Гиевской погибли 15 человек. Еще один пенсионер скончался в городском хосписе 24 января.

Также сообщалось, что в Запорожье горела больница для COVID-пациентов. Погибли четыре человека.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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