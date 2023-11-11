Ситуація на фронті складна, але ЗСУ стримують ворожі штурми та продовжують наступ

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

● Війна з росією загартувала Сили оборони України. На їхньому рахунку – і успішна оборона, і вдалі контрнаступи. Рік тому українські війська визволили з-під окупації ворога Херсон.

● Бойова міць Сил оборони істотно посилилася завдяки підтримці іноземних партнерів, а також досягненням власного оборонно-промислового комплексу і, навіть, трофеям. Українські захисники воюють найсучаснішою зброєю у світі.

● Ситуація на фронті дуже складна, адже ворог переважає за чисельністю, за кількістю озброєння і боєприпасів, має перевагу в повітрі. Для підтримання паритету Україна потребує подальшої підтримки союзників.

● Сили оборони стримують «м’ясні штурми» під Авдіївкою та на інших напрямках, водночас продовжуючи наступальні дії на Приазов’ї. Перешкоджають швидкому наступу потужні ворожі укріплення і несприятливі погодні умови.

● Українське командування береже життя своїх воїнів, адже людський ресурс – найцінніший.

● Хоч ситуація і виглядає патовою, однак в України нема права на відчай. Переконані, усі труднощі подолаємо. З вірою і оптимізмом наближаємо нашу перемогу. Песимісти не виграли жодної війни в історії людства.

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