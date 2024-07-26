Сломался и второй Aurus, подаренный пуйлом Ким Чен Ыну

российские телеграмм-каналы сообщают, что три недели назад вышла из строя система охлаждения двигателя автомобиля Aurus, который был подарен лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в ходе визита в страну пуйла.

На этот раз поступила информация, что есть проблемы и со вторым автомобилем, который был презентован северокорейскому диктатору в феврале текущего года. Говорят, забарахлил кондиционер. И это якобы сильно расстроило Ким Чен Ына.

Какие снаряды, такие и машины...

Джерело: https://t.me/c/1226880919/39617

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