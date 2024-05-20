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Сьогодні на Харківщини День жалоби за загиблими. Знову

Сьогодні на Харківщини День жалоби за загиблими. Знову

#ВолодимирТимошко

Знову, за час війни з росією. Знову наших людей з їли живцем ті, хто називають себе росіянами.

Ім станеться, вони за це відповідатимуть.

Вчора людожери з рф били по мирним мешканцям з авіації, РСЗВ, задавали артилерійських та мінометних ударів, обстрілювали «Іскандерами». Постраждали десятки цивільних людей, з яких 11 загинули, 41 – поранені, у тому числі дитина.

Ворог зруйнував домашні оселі, базу відпочинку, кінотеатр, кладовище, дитячу залізницю.

Слідчі, криміналісти та вибухотехніки задокументували всі чергові злочини росіян. Варвари з рф не уникнуть покарання.

● Черкаська Лозова. 19 травня об 11:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу 9М723 ОТРК «Іскандер» бази відпочинку загинули 6 людей, 28 – поранені. Серед поранених – 8-річна дитина. Поліцейські та фельдшер отримали поранення під час повторного удару ракетою. Внаслідок обстрілу вщент зруйнована база відпочинку, пошкоджені службове авто поліції та авто швидкої допомоги, цивільні автомобілі, житлові будинки.

● Харків. 19 травня близько 15:05 дві російські керовані авіабомби УМПБ Д-30 влучили в землю на території дитячої залізниці та міського кладовища. Внаслідок обстрілу постраждали 41-річна та 27-річна жінки. Пошкоджено кінотеатр, приміщення вокзалу дитячої залізниці, вікна вагонів, автомобілі, АЗС, гуртожиток, адмінбудівля.

● Вовчанськ. 19 травня внаслідок ворожих обстрілів загинув 63-річний чоловік, ще двоє чоловіків поранені.

● Ківшарівка. 19 травня внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ «Ураган» загинули троє чоловіків та 73-річна жінка. Ще одна жінка та троє чоловіків дістали поранень.

● Новоосинове. 19 травня внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ «Ураган» загинули жінка та 64-річний чоловік. Поранені ще чотири жінки та два чоловіки. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди.

● Куп'янськ. 19 травня внаслідок ворожого мінометного обстрілу пошкоджено житловий будинок.

● Подоли. 19 травня о 17:00 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок.

● Пересічна. 19 травня о 17:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок, господарчі споруди, паркан.

● Івашки. 19 травня близько 19:45 війська рф обстріляли село з артилерії.. Внаслідок обстрілу повністю знищено житловий будинок, 5 частково пошкоджено.

▶ ️З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про майже 19800 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Евакуаційні заходи. 19 травня поліцейські евакуювали 45 осіб з Вовчанська, Бугаївки, села Білий Колодязь, с. Вовчанські хутори, с. Українське, с. Караїчне. З Куп’янська, сел Ківшарівка, Колодязне евакуйовано 7 осіб.

Ще раз нагадую, якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися, звертайтеся на спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.

▶ ️Бережіть себе. Переможемо!

#поліція_на_війні #stoprussia

Джерело: https://t.me/police_kh_region/27788

Новости портала «Весь Харьков»

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