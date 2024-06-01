Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 142

Сотні тисяч американських інтернет-маршрутизаторів були знищені в результаті злому

Сотні тисяч американських інтернет-маршрутизаторів були знищені в результаті злому

Згідно з дослідженням, невідома хакерська група здійснила масштабну кібератаку на телекомунікаційну компанію в центрі США, яка вивела з ладу сотні тисяч інтернет-маршрутизаторів. Аналітики безпеки з Lumen Technologies та Black Lotus Labs виявили атаку в останній момент та повідомили про це в блозі.

Інцидент, який на той час не розголошувався, вивів з ладу понад 600 000 інтернет-роутерів. Незалежні експерти заявили, що це була одна з найсерйозніших кібератак на телекомунікаційний сектор Америки.

Дослідники заявили, що хакери встановили шкідливе програмне забезпечення, яке порушило доступ до Інтернету з 25 по 27 жовтня в багатьох штатах Середнього Заходу. Аналітики виявили зловмисне програмне забезпечення, яке продовжувало поширюватися в Інтернеті через кілька місяців через певні посилання на файли, які хакери залишили видимими.

У повідомленні не вказується назва компанії, яка зазнала нападу. Також Lumen не приписав злом певній країні чи відомій групі. Дослідники кажуть, що диверсанти використовували звичайні методи, що ускладнювало їх ідентифікацію.

Інтернет-маршрутизатори були вимкнені, коли шкідливе оновлення мікропрограми, надіслане клієнтам компанії, видалило елементи операційного коду маршрутизаторів, фактично зробивши їх непрацездатними. Як саме оновлення мікропрограми було надіслано користувачам, було незрозуміло.

«Ми з високою впевненістю вважаємо, що зловмисне оновлення мікропрограми було навмисним актом, спрямованим на збій», — йдеться у звіті Lumen. «Руйнівні атаки такого характеру викликають велике занепокоєння, особливо в цьому випадку».

Порівняння деталей і описів подій у звіті Lumen із збоями в Інтернеті в дати атаки вказало на одну особу: арканзаський інтернет-провайдер Windstream.

Представник Windstream відмовився від коментарів, як і ФБР. Агентство національної безпеки та Департамент внутрішньої безпеки направили запити до ФБР.

Дослідники назвали потенційні наслідки нападу серйозними.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Итого. Вот и лето
Сегодня 10:21    126
Владелец ChatGPT выявил российскую дезинформационную кампанию с использованием искусственного интеллекта
Сегодня 09:56    128
Подозревают в шпионаже: порты Нидерландов больше не принимают рыболовные суда под флагом рф
Сегодня 08:56    116
Толпа пропалестинских активистов захватила Бруклинский музей, многие арестованы
Сегодня 08:40    148
Вражеские кадры удара российским барражирующим боеприпасом “Ланцет” по украинскому тралу с техникой
Сегодня 08:35    158
«Бряцання зброєю» біля Тайваню: глава Пентагону звернувся до китайського міністра
Сегодня 08:25    152
Збито 35 ракет та 46 ударних БПЛА
Сегодня 08:23    138
росія відібрала у західних компаній сотні мільйонів євро: список бізнес-жертв режиму путіна
Сегодня 07:52    148
27 років тому росія підписала з Україною Договорів про партнерство, якого не стала дотримуватися
Сегодня 07:41    131
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно
Сегодня 07:36    128
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 