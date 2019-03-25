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Спасатели предупреждают харьковчан об опасности

Спасатели предупреждают харьковчан об опасности

С наступлением весны граждане активно убирают собственные приусадебные участки, сжигают остатки сухостоя и мусора у своих домов.

При таких условиях огонь может быстро перекинуться на жилье и вызвать масштабный пожар. В течение марта на территории Харьковской области произошло около 150 возгораний мусора, травы и остатков сухой растительности. Спасатели оперативно отреагировали на все вызовы и своевременно ликвидировали возгорание, ущерба и потерь человеческого имущества не было допущено.

Основные причины, приводящие к пожарам, - это неконтролируемое выжигание сухой травы, лугов, пастбищ, камыша, участков со степной, водно-болотной растительностью, а также неосторожное обращение с огнем граждан во время проведения сельскохозяйственных работ на собственных приусадебных участках.

"Уважаемые граждане! С целью предупреждения возникновения трагических последствий Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области призывает вас строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. В первую очередь, не выжигайте сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводите открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, не разбросайте окурки и спички на сухую траву. Следите, чтобы дети не играли с огнем. В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации немедленно вызывайте службу спасения по номеру 101", - отметили в ГСЧС.

Источник: sq.com.ua

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