Спецоперация в центре Харькова: подробности

Спецоперация в самом центре Харькова. О том, что вооруженные силовики находятся возле одного из супермаркетов, первыми сообщили пользователи социальных сетей.

Около десяти часов утра на площади Поэзии, прямо на парковке спецподразделение национальной полиции КОРД окружило иномарку.

Наряду со спецназовцами на месте работала следственно-оперативная группа.

Ее сотрудники, так же как и представители КОРДа, комментировать свое присутствие и подробности происшествия отказались.

Зараз проводяться слідчі дії, ви мені заважаєте зараз проводити слідчі дії. Можете, будь ласка, не відволікати

Следственные действия правоохранители проводили в припаркованной Honda Accod с харьковскими номерами.

На заднем сиденье машины находился мужчина. У иномарки, вероятно, находились свидетели вместе с молодой-девушкой - пассажиром автомобиля.

Также на месте работали сотрудники патрульной полиции.

Не на камеру правоохранители сообщили, что действуют в рамках операции по противодействию наркопреступности.

Между тем подробную информацию по данному поводу в полиции пообещали предоставить позже.

Агентство Телевидения Новости