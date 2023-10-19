Спікеру Пентагону Сабріні Сінгх поставили питання про різне ставлення до України та Ізраїлю

Її запитали, чи довіряють США ізраїльтянам більше, ніж українцям, виходячи з того, що Києву ставлять умови застосування американської зброї і не ставлять Ізраїлю.

Сінгх лише запевнила, що Україна відповідально використовує касетні боеприпаси, а Ізраїль "пережив своє 11 вересня", і тому має «право відповісти терористам».

- Наочний приклад дипломатичного лукавства. А Україна не переживає щодня своє "11 вересня" з 24 лютого 2022 року? Чесна відповідь полягає у тому, що Україна протистоїть ядерній державі, а Ізраїль двом терористичним організаціям. Проте, це не відміняє того, що ми дуже вдячні США за різносторонню допомогу.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/17822

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