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Спікеру Пентагону Сабріні Сінгх поставили питання про різне ставлення до України та Ізраїлю

Спікеру Пентагону Сабріні Сінгх поставили питання про різне ставлення до України та Ізраїлю

Її запитали, чи довіряють США ізраїльтянам більше, ніж українцям, виходячи з того, що Києву ставлять умови застосування американської зброї і не ставлять Ізраїлю.

Сінгх лише запевнила, що Україна відповідально використовує касетні боеприпаси, а Ізраїль "пережив своє 11 вересня", і тому має «право відповісти терористам».

- Наочний приклад дипломатичного лукавства. А Україна не переживає щодня своє "11 вересня" з 24 лютого 2022 року? Чесна відповідь полягає у тому, що Україна протистоїть ядерній державі, а Ізраїль двом терористичним організаціям. Проте, це не відміняє того, що ми дуже вдячні США за різносторонню допомогу.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/17822

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