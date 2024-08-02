США заявили про перемогу опозиціонера Едмундо Гонсалеса на виборах у Венесуелі

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Гонсалес набрав найбільшу кількість голосів. Водночас Національна виборча рада, яка оголосила президента Венесуели Ніколаса Мадуро переможцем, не надала «переконливих доказів» і детального підрахунку голосів, як це зробила опозиція.

У заяві Блінкен прямо не називає Гонсалеса президентом Венесуели, але вітає його «з успішною кампанією». США закликають сторони мирно передати владу.

▪️ 28 липня президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на виборах — він набрав 51% голосів виборців, а Гонсалес — 44%.

▪️ Опозиція теж заявила про перемогу й опублікувала детальні підрахунки, за якими Гонсалес набрав 67% голосів. Після цього у країні спалахнули протести.

На фото — Едмундо Гонсалес.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/15952

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