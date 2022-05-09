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Свежие данные Британской разведки о ситуации в Украине.

Свежие данные Британской разведки о ситуации в Украине.

▪️российские запасы высокоточных боеприпасов сильно истощены, поэтому РФ вынуждена использовать в Украине легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и легче перехватываются.

▪️В начале своего вторжения в Украину Россия публично заявляла о своей способности наносить точечные удары и ограничивать побочный ущерб. Сообщалось, что таким образом украинские города будут в безопасности от бомбардировок. Однако, поскольку конфликт продолжается дольше довоенных ожиданий РФ, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощены.

▪️По данным разведки, рф, скорее всего, будет трудно заменить уже израсходованное высокоточное оружие.

Источник: https://t.me/truexanewsua/45973

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