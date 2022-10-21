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Сводка ISW по протестам в Иране

Сводка ISW по протестам в Иране

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/iran-crisis-update-october-20)

● Протесты против режима продолжали ослабевать как по масштабам, так и по количеству. Но они могут усилиться 22 и 26 октября. Последняя дата приходится на 40 день со дня смерти Махсы Амини.

● 20 октября протесты прошли как минимум в пяти городах в пяти провинциях.

● Режим может использовать силы, которые он ранее мобилизовал для военных учений, для сдерживания и/или подавления протестов на севере Ирана.

● Группировка салафитских джихадистов Jaish al Adl опубликовала видео с угрозами свержения режима и выражением поддержки иранским протестующим.

#Иран #протесты #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4743

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