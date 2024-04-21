Иран поставляет россии 203-мм снаряды

Зафиксирована очередная номенклатура поставляемых из Ирана россии боеприпасов и к таковым относятся 203-мм снаряды к САУ M110 производства... США!

российская пропаганда даже пыталась разогнать фейк, что то трофейные снаряды, которые РОВ захватили у ВСУ. Но это не так.

Снаряды к М110 идентичны и совместимы со снарядами 2С7 "Пион" (Малка) и в своё время поставлялись в Иран. Теперь, из Ирана они отправились в россию.

В данном контексте следует отметить, что поставка из Ирана такого калибра фиксируется впервые. По сути, верифицированы поставляемые из Ирана калибры:

152-мм для ствольной артиллерии;

130-мм для ствольной артиллерии;

125-мм танковый выстрел;

122-мм для ствольной артиллерии;

122-мм для реактивной артиллерии;

120-мм для миномётов;

Данные поставки говорят и о нехватке калибра 203-мм в российских войсках. В частности, до конца марта 2024, в россии намерены были возродить и нарастить производство 203-мм активно-реактивных снарядов для САУ “Пион” ЗВОФ35 и ЗВОФ34/42 на мощностях “Завод “Пластмасс”. Но, судя по имеющейся информации, фантастического успеха они на данном поприще не достигли, хотя от идеи возрождения серийного производства не отказались.

Похоже, пока производство не запустится "на полную", Иран будет частично решать вопрос дефицита 203-мм у россии.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21527

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