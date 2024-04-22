Нещодавній удар Ізраїлю по Ірану став ганьбою для російської С-300 — оглядач Bild Крістофер Буль

"Раніше її вважали одним із найкращих у світі засобів ППО, але успішна атака Ізраїлю стала ганьбою для путіна.

Залишається незрозумілим, як саме Ізраїль вразив С-300. У Тегерані вважають, що це були дрони, запущені з території самого Ірану. Низка західних чиновників упевнена, що це була ракета, випущена з винищувача, але не з Ізраїлю чи Ірану", — пише Буль.

За даними газети The New York Times, метою атаки стала авіабаза поблизу міста Натанз у провінції Ісфахан — елемент ядерної програми Ірану.

російська ЗРК С-300 мала захищати авіабазу від атак із повітря.

Джерело: https://t.me/znua_live/144716

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