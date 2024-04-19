В Ірані пригрозили переглянути ядерну доктрину і вдарити по "ядерних центрах ворога"

"Якщо сіоністський режим хоче використати загрозу нападу на ядерні центри нашої країни як засіб тиску на Іран, переглянути ядерну доктрину Ірану і відхилитися від неї було б можливим і розумним кроком", — заявив командувач силами КВІР, що відповідають за охорону ядерних об'єктів, генерал-майор Ахмад Хакталаб.

Він також стверджував, що Ірану відомі місця розташування ядерних центрів Ізраїлю.

"Ми тримаємо руки на спусковому гачку і в разі атаки сіоністів на наші ядерні об'єкти ми запустимо потужні ракети по їхнім ядерним об'єктам", — цитує Хакталаба агентство Mehr News.

**Наразі Ізраїль не визначився із відповіддю на масовану атаку Ірану 13 квітня. Агентство Bloomberg стверджує, що ціллю можуть стати об’єкти пов’язані з ядерною програмою Ірану.

Джерело: https://t.me/znua_live/144200

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