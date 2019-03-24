Своевременный фейк про ржавые боевые модули «Катран-М» от информационного сливного бачка «Известия»

Вчера на сайте российского СМИ “Известия” было опубликован материал посвященный захваченным российскими оккупационными войсками украинским МБАК “Гюрза”, а точнее их боевым модулям “Катран-М”. Статья, под довольно таки “желтым” заголовком «Боевые ходули: украинские катера оказались ржавыми» рассказывала о том, как захваченные катера поразили российских пиратов своими ржавыми боевыми модулями, в доказательство чего были приведены фото и видео, с пометкой, что сделаны они, были сразу по отбуксировке захваченных катеров в Керчь.

Российские СМИ с удовольствием и причмокиванием разносят сейчас данную информацию по своим площадкам и уверен, через считанные часы она уже будет пульсировать и у нас. Но, вот ведь дела, вброс “Известий” вряд ли можно рассматривать как материал, заслуживающий доверия и больше он похож на откровенный и, довольно таки, дешевый фейк. И вот почему.

Во-первых, сразу же возникает вопрос, почему “Известия”, располагавшие как видео, так и фото “ржавых” боевых модулей, опубликовали его именно сейчас, а не сразу по захвату украинских МБАК в ноябре 2018 года? Опубликовали на фоне скандала в оборонном секторе Украины, спровоцированном журналистом, родственно связанным с представителями российских силовых структур. Опубликовали за неделю до президентских выборов. Опубликовали на фоне потери экспортных рынков и заказов на обслуживание/ремонт своей продукции, с предпочтением заказчиками иных специалистов, в том числе и украинских.

Во-вторых, любой человек, служба которого прошла с заведованием на верхней палубе, знает, насколько сильны коррозийные процессы на корабле, даже при должном обслуживании. И все же, насчет ржавчины, а это будет, в-третьих.

В-третьих, первое фото, которое приводят “Известия”, и которое я публикую, ярко демонстрирует большое количество песчаных осадочных отложений на кожухе боевого модуля. Возникает вопрос, откуда взяться на боевых модулях такому количеству твердых осадочных элементов, если захвачены катера были в идеальном состоянии, и фото и видео российских СМИ того периода, тому прямое доказательство?

То есть, МБАК находился все это время под открытым небом, следствием чего и стало такое количество осадочных элементов на нем. Иными словами, боевой модуль “Катран-М” хранился долгое время не должным образом.

Кстати, раз уж российским экспертом захотелось поговорить о ржавчине на кораблях, то думаю им следует изучить фотографии не имеющего аналогов в мире фрегата “Адмирал Горшков”, при упоминании которого они все как один начинают мироточить.

Это фото, сделанные 9 ноября 2014 года, в ходе отбуксировки корабля в Кронштадт для начала заводских ходовых испытаний. Что скажут господа эксперты о наличии ржавчины на этом новейшем и не имеющем аналогов в мире фрегате? Есть, нет или совсем немного?

Что же, с учетом всего вышесказанного хочу отметить, что данный вброс от “Известий” даже при отдаленном рассмотрении не выдерживает критики. И я не хочу сказать, что украинская техника не ржавеет – отнюдь! Но, то, что приведенное российским СМИ видео и фотосет представляют собой заранее подготовленный фейк, ставший следствием многомесячного содержания МБАК в недолжных условиях – это факт. Какие цели этот фейк преследовал, что же, все очень просто – смотрим пункт “Во-первых”.

В остальном же, насколько он будет успешным, зависит уже не столько от российских СМИ, которым доверять – себя не уважать, а от того, насколько жадно на него накинутся наши журналисты, зачастую думающие отнюдь не то частью скелета, в которой расположен мозг.

Источник: sprotyv.info

Автор: Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

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