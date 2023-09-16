Исследователь подводных лодок и автор серии книг "Скрытые берега" Эйч Ай Саттон проанализировал (https://twitter.com/CovertShores/status/1702649047167688729?s=20) высококачественный спутниковый снимок подлодки "Ростов-на-Дону", который опубликовала (https://twitter.com/DefenceHQ/status/1702561936179630440) британская разведка.

Саттон предполагает, что украинская ракета пробила главный прочный корпус, предназначенный выдерживать забортное давление в подводном положении, и, вероятно, размозжила торпедный аппарат - установку для стрельбы торпедами и их хранения.

"Это серьёзный урон. Субмарины хрупкие", - заключает Саттон.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13124

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