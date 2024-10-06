Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:34
Просмотров: 92

Судно з вибуховим вантажем з росії, яке не хочуть пускати у порти, прийшло в Ла-Манш

Судно з вибуховим вантажем з росії, яке не хочуть пускати у порти, прийшло в Ла-Манш

Мальтійське вантажне судно з вибухонебезпечним вантажем з росії, що вже тривалий час поневіряється через відмову європейських портів впускати його з міркувань безпеки, прийшло у Ла-Манш.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Судно з мальтійською реєстрацією MV Ruby, навантажене 20 тисячами тонн аміачної селітри, прямує через Ла-Манш біля берегів Британії, а його перебування там турбує одразу декілька країн.

Поневіряння 183-метрового судна почалися після того, як воно з російською селітрою вийшло з порту Кандалакша на Білому морі 22 серпня, потрапило у сильну бурю та отримало значні ушкодження. Після того корабель вимушено зупинився у норвезькому порту, звідки йому 4 вересня наказали піти. Після того команда просила пришвартувалися у Литві для ремонту, але їм не дали дозволу.

Порти бояться приймати корабель через його технічні проблеми у поєднанні з небезпекою вантажу.

Нагадаємо, саме вантаж аміачної селітри спричинив гігантський вибух у порту Бейрута у серпні 2020 року, що завдав велетенської шкоди по всьому місту. Вантаж на MV Ruby приблизно у 7 разів більший за той, що вибухнув у ліванській столиці.

Фахівці порівнюють корабель з "плавучою вибухівкою", що становить загрозу для морської безпеки та населення. Водночас деякі вважають, що небезпеку від корабля перебільшують.

У морській префектурі Франції, відповідальній за ситуацію в Ла-Манші, прокоментували, що моніторять пересування судна і добре обізнані про все, що відбувається.

"Ми маємо прямі контакти з британською стороною і власником судна, що дозволить нам втрутитися надзвичайно швидко, якщо буде потреба", – зазначив речник Етьєн Багіо. Він додав, що зупинки судна у французьких портах не планується.

При цьому на Мальті, куди і прямує корабель, вже попередили, що йому не дадуть пришвартуватися з таким вантажем.

Раніше MV Ruby деякий час очікувало дозволу на проходження водами Данії, для чого вимагалася присутність місцевого лоцмана.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: росія

Читайте ещё:

В тимчасово окупованому Скадовську українським дітям промивають мізки брехнею про «любов» до рф
Сегодня 11:19    90
Оккупанты ввели в школах на ВОТ уроки, на которых учат убивать
Сегодня 10:38    107
The Times: рф отримує від КНДР три мільйони снарядів на рік
Сегодня 09:57    121
Наступною ціллю рф стане населений пункт Велика Новосілка у Запорізькій області
Сегодня 09:31    108
"Репортери без кордонів" закликають Євросоюз заборонити пропагандистську діяльність rt у Сербії
Сегодня 09:19    123
Харківщина, 6 жовтня
Сегодня 08:40    143
Фейк: «Сирський готовий стріляти у спини солдатам ЗСУ»
Сегодня 08:33    136
Выплаты по контракту с Минобороны выросли до 2,75 млн рублей
Сегодня 08:21    106
Оперативна інформація станом на 08.00 06.10.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:17    129
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно
Сегодня 08:04    119
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 