Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:22
Просмотров: 127

Італія, Угорщина та Кіпр хочуть мирних переговорів між Україною та Росією

Італія, Угорщина та Кіпр хочуть мирних переговорів між Україною та Росією

Про це пише Reuters у статті під заголовком "Тріщини в ЄС через Україну розширюються, Італія та Угорщина закликають до перемир'я".

На даний момент у проекті заяви про мирні переговори нічого не йдеться. Проте італійський посол запропонував внести до тексту зміни – додати як одну з перших цілей ЄС роботу над наближенням переговорів та негайним припиненням вогню. Цю пропозицію підтримали лише Угорщина та Кіпр – держави, які найбільш критично налаштовані до нового пакету санкцій проти РФ. Угорщина виступає проти нафтового ембарго, а Кіпр стурбований забороною на продаж нерухомості громадянам Росії.

Це не дивно - очільник Угорщини давно сидить на підсосі у Кремля, а Кіпр - традиційна ніша для відмивання грошей олігархів з росії. Проте, як я вже писав, шість країн Євросоюзу мають намір поставити питання про виключення Угорщини з ЄС, якщо вона продовжить відверто промосковський кус. З Італією та Кіпром простіше - Рим просто хоче виглядати миротворцем, але сильного опору загальній політиці ЄС чинити не буде. А Нікосії легко заткнути рота відносно невеликою грошовою компенсацією з бюджету ЄС.

Важливіше інше - те, що лише дві країни (Італію не враховую) Європи залишились наразі на частково проросійських позиціях - це гарний для нас результат. Бо раніше таких було, як мінімум, дванадцять. І Євросоюз, як не дивно, наразі демонструє більш рішучу позицію стосовно України, аніж блок НАТО. За що йому - а ще США, Британії, Канаді, Японії та Австралії - велика дяка. Про Польщу та країни Балтії взагалі мовчу - вони сприйняли наше горе як своє горе, і роблять для нас максимум того, щоб могли б зробити.

Залишилось єдине - дати нам сучасні РСЗО. Вони зараз навіть важливіші за літаки. А далі ми вже самі...

Источник: https://t.me/Sharpreview/14220

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Норвегія допоможе з розмінуванням України
Сегодня 09:55    50
У Німеччині судять бізнесмена за порушення санкцій ЄС проти росії
Сегодня 09:44    67
Православна церква України зробила два сильні ходи
Сегодня 09:32    103
з 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею
Сегодня 09:20    102
Взгляд со стороны: Джо Инвуд, Би-би-си, Киев: "Количество всегда переходит в качество"
Сегодня 09:20    101
Опозиція звинуватила уряд Шольца у невиконанні обіцянок щодо поставок зброї — Welt
Сегодня 09:08    95
Обвал рынка криптовалют: в Минцифры назвали потери Украины
Сегодня 08:56    107
СБУ ліквідувала схему незаконного експорту державного лісу через підсанкційні компанії Фірташа
Сегодня 08:45    91
Економіка ЄС на фоні війни (КАРТА)
Сегодня 08:33    93
Интересная информация из оркостана
Сегодня 08:12    170
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 