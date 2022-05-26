Італія, Угорщина та Кіпр хочуть мирних переговорів між Україною та Росією

Про це пише Reuters у статті під заголовком "Тріщини в ЄС через Україну розширюються, Італія та Угорщина закликають до перемир'я".

На даний момент у проекті заяви про мирні переговори нічого не йдеться. Проте італійський посол запропонував внести до тексту зміни – додати як одну з перших цілей ЄС роботу над наближенням переговорів та негайним припиненням вогню. Цю пропозицію підтримали лише Угорщина та Кіпр – держави, які найбільш критично налаштовані до нового пакету санкцій проти РФ. Угорщина виступає проти нафтового ембарго, а Кіпр стурбований забороною на продаж нерухомості громадянам Росії.

Це не дивно - очільник Угорщини давно сидить на підсосі у Кремля, а Кіпр - традиційна ніша для відмивання грошей олігархів з росії. Проте, як я вже писав, шість країн Євросоюзу мають намір поставити питання про виключення Угорщини з ЄС, якщо вона продовжить відверто промосковський кус. З Італією та Кіпром простіше - Рим просто хоче виглядати миротворцем, але сильного опору загальній політиці ЄС чинити не буде. А Нікосії легко заткнути рота відносно невеликою грошовою компенсацією з бюджету ЄС.

Важливіше інше - те, що лише дві країни (Італію не враховую) Європи залишились наразі на частково проросійських позиціях - це гарний для нас результат. Бо раніше таких було, як мінімум, дванадцять. І Євросоюз, як не дивно, наразі демонструє більш рішучу позицію стосовно України, аніж блок НАТО. За що йому - а ще США, Британії, Канаді, Японії та Австралії - велика дяка. Про Польщу та країни Балтії взагалі мовчу - вони сприйняли наше горе як своє горе, і роблять для нас максимум того, щоб могли б зробити.

Залишилось єдине - дати нам сучасні РСЗО. Вони зараз навіть важливіші за літаки. А далі ми вже самі...

Источник: https://t.me/Sharpreview/14220

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