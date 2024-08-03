The Wall Street Journal розповіло історію про повернення з росії свого журналіста Евана Гершковича

(https://www.wsj.com/world/europe/evan-gershkovich-prisoner-exchange-ccb39ad3)

Ось кілька фрагментів звідти:

● Кореспондента, який мешкав у рф уже кілька років, затримали 29 березня 2023 року. У Єкатеринбурзі він мав взяти інтерв'ю «про дивовижні темпи ремонту танків, що прямують в Україну». Гершкович також збирав матеріали про вагнерівців.

● WSJ називає маму журналіста його «найзапеклішою захисницею». Елла Мільман 16 місяців вивчала справу кіллера фсб Вадіма Красікова, який учора повернувся в росію, і створила базу контактів урядовців, які могли посприяти обміну. Юрист WSJ постійно звертався до жінки за інформацією і охрестив її «Елла-репортерка».

● Цікавий момент про слідчого Алєксєя Хижняка, який вів справу Гершковича. Тут краще зацитувати WSJ:

«Гершкович читав "Життя і долю" Василя Гроссмана, "Війну і мир" Льва Толстого, а також десятки інших книг, які вони з Хижняком обговорювали. Він був сповнений рішучості вийти з в'язниці кращим письменником, ніж потрапив туди».

● Зрештою росія погодилася, щоб Гершкович вийшов зі своїми листами і книгою, яку почав писати в ув'язненні.

«Але спершу від нього вимагали написати офіційне прохання про помилування на ім'я президента. У роздруківці було велике порожнє місце. Гершкович російською мовою заповнив цю сторінку. В останньому рядку він зробив пропозицію: Чи погодиться путін після звільнення дати інтерв'ю?»

Джерело: https://t.me/gruntmedia/47125

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