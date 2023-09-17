TikTok теж бреше

«Українців посилають на фронт помирати», а «робота волонтерів викликає сумніви»: як росіяни намагаються вплинути на настрої українців у TikTok

Соцмережа TikTok стала одним із майданчиків для «зрадницьких» російських наративів, які там поширюють не лише відверті пропагандисти, а й псевдоблогери, які начебто говорять за всіх «невдоволених українців».

Зараз вони активно відпрацьовують тему дискредитації мобілізації та української влади. Як це відбувається, дивіться у відео Центру стратегічних комунікацій

Джерело: https://t.me/spravdi/33430

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