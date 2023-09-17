Сегодня 10:54
Просмотров: 63
TikTok теж бреше
«Українців посилають на фронт помирати», а «робота волонтерів викликає сумніви»: як росіяни намагаються вплинути на настрої українців у TikTok
Соцмережа TikTok стала одним із майданчиків для «зрадницьких» російських наративів, які там поширюють не лише відверті пропагандисти, а й псевдоблогери, які начебто говорять за всіх «невдоволених українців».
Зараз вони активно відпрацьовують тему дискредитації мобілізації та української влади. Як це відбувається, дивіться у відео Центру стратегічних комунікацій
Джерело: https://t.me/spravdi/33430
Темы: війна, пропаганда, росія, україна