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Трамп готовий дати мільярдеру Маску роботу в своїй адміністрації, якщо виграє президентські вибори в листопаді

Трамп готовий дати мільярдеру Маску роботу в своїй адміністрації, якщо виграє президентські вибори в листопаді

Через кілька годин Маск опублікував у своїй соцмережі Х (Twitter) згенероване штучним інтелектом зображення, на якому він стоїть біля трибуни на тлі американських прапорів, з підписом: "Я готовий служити".

Маск офіційно підтримав Трампа минулого місяця, а минулого тижня взяв у нього інтерв'ю на своїй соціальній платформі X

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/49317

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