Трамп хоче змінити Конституцію США, щоб Гарріс могли оголосити імпічмент

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп запропонував змінити 25-ту поправку до Конституції США, аби дозволити Конгресу оголосити імпічмент віцепрезидентці Камалі Гарріс за "приховування недієздатності" Джо Байдена.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

"Дональд Трамп запропонував змінити 25-ту поправку, щоб дозволити Конгресу оголошувати імпічмент віцепрезиденту за приховування недієздатності президента менш ніж через два місяці після того, як Джо Байден вийшов з передвиборчих перегонів через занепокоєння щодо його віку та розумових здібностей", - йдеться у повідомленні.

На мітингу у Вісконсині 7 вересня Трамп заявив, що підтримає внесення змін до Конституції США, аби зробити можливим оголошення імпічменту за "змову з метою приховати недієздатність президента".

"Якщо ви робите це, прикриваючи президента Сполучених Штатів, це є підставою для негайного імпічменту та відсторонення від посади, тому що це те, що вони робили", – сказав він.

Трамп неодноразово звинувачував віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка є його конкуренткою на теперішніх виборах, та партію демократів загалом у приховуванні стану здоров'я Джо Байдена.

Ці звинувачення посилились після дебатів наприкінці червня, на яких президент США і тоді ще ймовірний кандидат у президенти мав украй непереконливий вигляд, що зрештою призвело до його виходу з перегонів.

Деякі республіканці у Конгресі раніше теж закликали застосувати 25-ту поправку до Конституції, що передбачає процедуру відсторонення від влади чинного президента, аби усунути Джо Байдена після дебатів.

Йдеться про фальсифікації ділової звітності з метою приховування виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс за кілька тижнів до виборів 2016 року.

Джерело: ukrinform.ua

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