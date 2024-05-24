Трамп обвинил Байдена в попытке своего убийства с помощью агентов ФБР во время обысков в Мар-а-Лаго, когда у Трампа изымали похищенные им секретные документы.

«МИНЮСТ БАЙДЕНА БЫЛ УПОЛНОМОЧЕН ЗАСТРЕЛИТЬ МЕНЯ! Только что выяснилось, что Минюст Байдена был уполномочен использовать СМЕРТЕЛЬНУЮ СИЛУ во время своего рейда в Мар-а-Лаго. Вы же знаете, что они просто чешутся, чтобы сделать немыслимое... Джо Байден был готов меня устранить и подвергнуть мою семью опасности" - говорится в официальном имейле штаба Трампа.

Понятное дело, что ведущие вечерних шоу высмеяли Трампа, указав на очевидное - что у агентов ФБР всегда есть при себе оружие и они всегда авторизованы его использовать в случае необходимости во время обысков.

Джимми Киммелл и прочие получили новую порцию кликбейта, а их зрители - интертейнмента.

Но упустили ГЛАВНОЕ: Трамп это делает для того, чтобы впоследствии, когда вернется к власти, (предположительно) оправдать убийства своих политических оппонентов и врагов, включая Джо Байдена и его семью.

Над путиным тоже все смеялись про «нацистов в Украине», но это ведь нужно было только для оправдания начала войны и совершения самых немыслимых зверств в отношении украинцев. И заявки на их полное уничтожение.

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5147

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