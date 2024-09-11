Трамп пообещал посадить в тюрьму своих политических оппонентов после выборов

Накануне дебатов с Камалой Харрис Трамп опубликовал пост в соцсетях, который стал ясным - и очередным, свидетельством того, что он откажется признавать выборы в случае проигрыша.

Чтобы этот проигрыш предотвратить, Трамп публично угрожает сотрудникам избиркомов и чиновникам, а также Камале Харрис:

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ПРЕКРАТИТЬ ИЛИ ПРЕДСТАНЕТЕ ПЕРЕД СУДОМ!

Я, вместе с многими адвокатами и учеными-правоведами, внимательно слежу за святостью президентских выборов 2024 года, потому что знаю, лучше, чем большинство, о массовом мошенничестве и махинациях, которые устроили демократы на президентских выборах 2020 года. Это было позором для нашей нации! Поэтому выборы 2024 года, на которых голоса только начали подсчитываться, будут находиться под самым тщательным профессиональным наблюдением, и, КОГДА Я ОДЕРЖУ ПОБЕДУ, те люди, которые мошенничали, будут привлечены к ответственности в полной мере закона, что включает длительные тюремные сроки, чтобы эта несправедливость больше никогда не повторилась. Мы не можем позволить нашей стране дальше скатываться в третьеразрядную нацию, И МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ ЭТОГО! Имейте в виду, что это правовое воздействие распространяется на адвокатов, политических деятелей, доноров, незаконных избирателей и коррумпированных избирательных чиновников. Те, кто участвовал в бесчестных действиях, будут найдены, пойманы и привлечены к ответственности на уровнях, которых, к сожалению, никогда не видели в нашей стране».

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Через день после публикации этого поста - который все большие медиа, включая НЙ Тайм, Ваш Пост, CNN и прочее просто процитировали как очередное высказывание Трампа (представьте себе, что такое сказала бы Харрис - в НЙ Таймс вышло бы уже десять колонок на эту тему), Трамп пообещал кровавые депортации:

«В Колорадо они настолько наглы, что занимают части правительства. И знаете, их извлечение будет кровавой историей».

https://x.com/atrupar/status/1832797962814009628?s=46

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5364

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