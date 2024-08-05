Трамп привітав путіна з «чудовою угодою» — йдеться про обмін ув'язненими між рф та країнами Заходу

(https://www.washingtonpost.com/politics/2024/08/03/trump-putin-prisoner-swap-gershkovich/)

«Я хотів би привітати Володимира путіна з тим, що він уклав ще одну чудову угоду. [...] Боже, ми укладаємо жахливі, жахливі угоди. Приємно говорити, що ми їх [ув'язнених] повернули, але чи не створює це поганий прецедент?», — сказав експрезидент США.

За словами Трампа, росіянам вдалося перехитрити американських чиновників в рамках найбільшої подібної угоди з часів закінчення холодної війни.

Загалом в нещодавньому обміні взяли участь 24 людини. російська сторона передала американській 16 осіб (серед них громадяни Німеччини, США та росіяни), росія ж натомість отримала 8 громадян рф.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/47177

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