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Третий спутник-шпион «Роскосмоса» отправился кормить рыб

Третий спутник-шпион «Роскосмоса» отправился кормить рыб

15 октября 2022 г. военный спутник «Космос-2560» стартовал с космодрома Плесецк на легкой «Ангаре», а 10 декабря сгорел в плотных слоях атмосферы. Тем самым он повторил судьбу «Космос-2555», запущенного в апреле, и утопленного тремя неделями позже. В обоих запусках, ракеты были украшены георгиевской лентой в форме последней буквы латинского алфавита, и можно было бы предположить, что причина в ней. Однако ещё в 2021 году, когда западный алфавит был не столь популярен, ещё один «Космос», на этот раз «2551» пролетел практически той же траекторией — с Плесецка в океан за месяц. Регулярность водных процедур этих спутников создает впечатление, что так и задумано, но самый первый спутник этой серии «Космос-2525» летал три года, поэтому причина скоротечной жизни аппаратов, скорее всего в серийном браке, а не тайном замысле.

Все эти аппараты считаются малыми спутниками Минобороны для съемки Земли «Э-МКА» (экспериментальный малый космический аппарат). Их особенность в коротком сроке разработки, и низкой орбите, которая требует регулярной коррекции двигателями, если двигатели не срабатывают, то спутник быстро теряет высоту и сгорает. (с) Виталий Егоров

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/24790

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