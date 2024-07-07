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Три африканські країни - Нігер, Малі та Буркіна-Фасо - заснували конфедерацію

Три африканські країни - Нігер, Малі та Буркіна-Фасо - заснували конфедерацію

Угоду підписали військові керівники трьох держав. Раніше вони оголосили про свій вихід із співдружності країн Західної Африки ECOWAS.

Нагадаю, минулого літа в Нігері стався держпереворот, путчистів підтримали сусідні Буркіна-Фасо та Малі. Усі три країни оголосили про дружбу з РФ, а Лавров був нагороджений найвищою нагородою Буркіна-Фасо - орденом Жеребця.

А тепер серйозно. Це ляпас не тільки Франції, але й США. В Африці треба вести агресивну зовнішню політику - як це роблять Китай та РФ. Чи у Парижа комплекс вини за "колоніальне минуле"? Облиште ці соплі. Доки ви не почнете діяти в Африці, як діє ЧВК "Вагнер", ви програватимете на кожному кроці, а Москва посилюватиме свої позиції, створюючи додаткові інструменти тиску на європейські еліти. Епоха чистоплюйства закінчилась. Або ви дієте тими ж методами, що Москва і Пекін, або отримаєте агресивний антизахідний альянс не тільки в Африці, але й в Азії та Латинській Америці.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19926

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Темы: африка

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