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Форум "російський енергетичний тиждень" путін проводить разом із могутнім геополітичним союзником - Теодоро Обіангом Нгема Мбасого

Форум російський енергетичний тиждень путін проводить разом із могутнім геополітичним союзником - Теодоро Обіангом Нгема Мбасого

Це президент Екваторіальної Гвінеї, який править там 45 років. Йому вже 82. Молодий енергійний лідер, партнер росії у багатополярному світі.

Державне радіо Екваторіальної Гвінеї офіційно оголосило, що Теодоро Обіанг Нгема Мбасого "подібний до Бога на небесах" і знаходиться "в постійному контакті з Всемогутнім". В одному з журналістських розслідувань про Мбасого наводилися свідчення того, що він практикує людожерство. Його особисті статки наближається до 1 млрд доларів.

При цьому в Екваторіальній Гвінеї досі 20% дітей помирають, не доживши до 5 років. Половина населення живе за межею бідності.

Вони з путіним знайшли один одного і тепер разом будуть боротись з фашизмом в Україні.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20612

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