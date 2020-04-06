Три британские вышки 5G пострадали от поджогов из-за теорий заговора о коронавирусе

В Великобритании поджигают вышки сетей 5G, после того, как теории заговора наводнили соцсети, вводя в заблуждение относительно взаимосвязи между вышками мобильной связи и пандемией коронавируса. BBC сообщает, что по крайней мере три 5G башни пострадали от поджогов за последнюю неделю, и полицейские и пожарные службы были мобилизированы для тушения пожаров.

«Я абсолютно возмущен тем, что люди направляют свою агрессию против инфраструктуры, которая нам нужна для решения этой чрезвычайной ситуации», - сказал Стивен Повис, директор Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS). Полиция уже начала расследование инцидентов поджогов.

Слухи и теории заговора о связи между внедрением 5G и распространением коронавируса распространялись в основном через социальные сети. В Facebook и Nextdoor существует множество групп, где тысячи участников повторяют ложные и вводящие в заблуждение заявления о том, что 5G якобы вреден.

Одна теория утверждает, что новый коронавирус возник в Ухане, потому что в китайском городе недавно был запущен 5G. Теперь он предположительно распространяется на другие города, которые также используют 5G. В этих ложных теориях заговора не упоминается, что вирус передается естественным образом в густонаселенных городах без доступа к сетям 5G и что пандемия коронавируса поразила такие страны, как Иран и Япония, где 5G еще не используется.

На данный момент, не существует никаких научных доказательств, которые связывают пандемию коронавируса с 5G. Сети 5G используют более высокую частоту радиоволн, чем 4G или 3G, но регуляторы в Великобритании зафиксировали уровни электромагнитного излучения 5G значительно ниже международных стандартов.

Это не остановило распространение таких антинаучных теорий заговора. Некоторые люди даже блокируют рабочих, прокладывающих оптоволоконные кабели для внедерения 5G сетей, утверждая, что при подключении 5G это «убьет всех».

Мобильные сети классифицируются как критически важная национальная инфраструктура в Великобритании, но одна групп в Facebook была специально создана, чтобы побуждать людей сжигать вышки 5G. Питер Кларк, эксперт по инфраструктуре мобильных сетей в Великобритании, сообщил о группе в Facebook, но компания изначально не смогла удалить ее. После увеличения внимания группа с тех пор была удалена, но многие другие все еще доступны с ложной информацией, и тысячи людей рекомендуют другим сжигать вышки 5G.

На этой неделе британский регулятор Ofcom также предупредил общественную радиостанцию Uckfield FM за то, что она показала кому-то «потенциально опасные заявления о коронавирусе». Гость, названный «зарегистрированной медсестрой», появился в феврале в 20-минутном эфире, утверждая, что 5G высасывает кислород из легких людей. Теория заговора также распространяет лож о том, что 5G и коронавирус связаны между собой. С тех пор клипы радиопостановки стали широко распространяться в Facebook.

Как и многие теории заговора и кампании по дезинформации, Россия вполне может стоять за распространением лжи о пять джи. В то время как большое количество групп в Facebook в последнее время подпитывают эти теории, в отчете «Нью-Йорк Таймс» за прошлый год предупредили, что в российских кампаниях по дезинформации активно используются опасения по внедренрию 5G, связанные со здоровьем. RT America, российская телевизионная сеть, финансируемая правительством РФ, вышла в эфир более года назад, в котором репортер RT заявил, что 5G «может вас убить».

Это те бессмысленные предупреждения, которые мы сейчас начинаем видеть в Facebook, и они явно достаточно убедительны, чтобы привести к нанесению ущерба жизненно важной национальной инфраструктуре. Все это происходит на фоне того, как Великобритания и многие страны мира борются с пандемией коронавируса. В то время как медицинские работники заняты борьбой с COVID-19, работникам телекоммуникаций и социальным сетям приходится бороться с не менее разрушительным распространением вирусной глупости в Интернете.

По материалам: The Verge, The Guardian, BBC

Источник: internetua.com

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