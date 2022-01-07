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Тройное ДТП в Богодухове: одну из пострадавших заблокировало в поврежденном авто
Накануне в 15:35 на трассе Харьков-Ахтырка в Богодухове столкнулись три легковых авто: два Mersedes и Peugeot.
В результате ДТП три человека получили травмы, сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.
На месте работали спасатели: из поврежденного автомобиля Mersedes вытащили 53-летнюю пассажирку, которая получила травмы, и передали пострадавшую медикам.
Обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранительными органами.
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