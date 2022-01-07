Тройное ДТП в Богодухове: одну из пострадавших заблокировало в поврежденном авто

Накануне в 15:35 на трассе Харьков-Ахтырка в Богодухове столкнулись три легковых авто: два Mersedes и Peugeot.

В результате ДТП три человека получили травмы, сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

На месте работали спасатели: из поврежденного автомобиля Mersedes вытащили 53-летнюю пассажирку, которая получила травмы, и передали пострадавшую медикам.

Обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранительными органами.

Агентство Телевидения Новости