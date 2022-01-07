Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:00
Просмотров: 256

Тройное ДТП в Богодухове: одну из пострадавших заблокировало в поврежденном авто

Тройное ДТП в Богодухове: одну из пострадавших заблокировало в поврежденном авто

Накануне в 15:35 на трассе Харьков-Ахтырка в Богодухове столкнулись три легковых авто: два Mersedes и Peugeot.

В результате ДТП три человека получили травмы, сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

На месте работали спасатели: из поврежденного автомобиля Mersedes вытащили 53-летнюю пассажирку, которая получила травмы, и передали пострадавшую медикам.

Обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранительными органами.

Тройное ДТП в Богодухове: одну из пострадавших заблокировало в поврежденном авто

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

В Харькове грузовик с песком проломил забор частного дома (ВИДЕО)
Сегодня 09:12    286
Тройное ДТП на проспекте Жуковского
06.01.2022 13:01    465
Аварии со смертельным исходом: сразу несколько крупных ДТП на Харьковщине
05.01.2022 19:29    508
На проспекте Ландау маршрутка врезалась в припаркованное авто
05.01.2022 15:18    351
На Московском проспекте маршрутный автобус сбил пешехода
05.01.2022 14:55    423
Подробности ДТП с участием «скорой» под Харьковом
05.01.2022 11:47    366
«Не транспорт, а аттракцион»: в Харькове слетели с рельсов сразу два трамвая (ФОТО, ВИДЕО)
05.01.2022 06:44    659
Лобовое столкновение скорой помощи и легковушки в Люботине
05.01.2022 00:45    473
ДТП на проспекте Героев Сталинграда: под колесами авто погибла пенсионерка
04.01.2022 17:32    391
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Чугуеве
03.01.2022 14:33    457
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 