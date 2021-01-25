Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:26
Просмотров: 104

Турецкое судно подверглось атаке пиратов и берегов Нигерии: что известно

Турецкое судно подверглось атаке пиратов и берегов Нигерии: что известно

Турецкий контейнеровоз MOZART, шедший под флагом Либерии, подвергся атаке пиратов у берегов Нигерии в субботу, 23 января. В настоящее время судно держит курс на порт Порт-Жантиль в Габоне.

Как сообщает агентство «Анадолу», накануне в 180 милях от берегов Лагоса. Пираты взяли в заложники 15 из 19 членов экипажа.

Все заложники – этнические турки. В стычке погиб этнический азербайджанец. В настоящее время на борту корабля, взявшего курс на Габон, находятся трое членов экипажа.

По данным NTV, боевики убили члена экипажа из Азербайджана Фармана Исмаилова.

Турецкое судно подверглось атаке пиратов и берегов Нигерии: что известно

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Укроборонпром. Розвиток співпраці з Туреччиною
18.01.2021 09:12    180
Корветы, вертолеты, беспилотники и танки: Масштабная военная программа Украины и Турции, 30 проектов
12.01.2021 09:57    210
Турция создаст сразу три авиабазы в Азербайджане
09.01.2021 07:47    331
Карабах продолжает тлеть. Москва не выполняет своих обязательств. Турция выражает недовольство
07.01.2021 07:47    340
Foreign Policy: Между Турцией и Россией вполне вероятен вооруженный конфликт
06.01.2021 07:28    259
Визначає COVID-19 за декілька секунд: у Туреччині розробили новий експрес-тест
05.01.2021 08:42    282
Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу
04.01.2021 10:06    264
Геополитический сдвиг: эксперт объяснил, почему РФ обречена потерять влияние на Кавказе
14.12.2020 08:42    248
Парад в Баку, путинская вакцина, украденные военные секреты России и азербайджанские помидоры
11.12.2020 07:33    447
Украина вооружится модернизированными турецкими дронами со спутниковой связью
05.12.2020 09:51    327
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 