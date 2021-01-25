Турецкое судно подверглось атаке пиратов и берегов Нигерии: что известно

Турецкий контейнеровоз MOZART, шедший под флагом Либерии, подвергся атаке пиратов у берегов Нигерии в субботу, 23 января. В настоящее время судно держит курс на порт Порт-Жантиль в Габоне.

Как сообщает агентство «Анадолу», накануне в 180 милях от берегов Лагоса. Пираты взяли в заложники 15 из 19 членов экипажа.

Все заложники – этнические турки. В стычке погиб этнический азербайджанец. В настоящее время на борту корабля, взявшего курс на Габон, находятся трое членов экипажа.

По данным NTV, боевики убили члена экипажа из Азербайджана Фармана Исмаилова.

Источник: sprotyv.info

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