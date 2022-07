The Wall Street Journal о переговорах в Стамбуле

The Wall Street Journal рассказывается о подробностях переговоров в Стамбуле о разблокировки поставок украинского зерна.

(https://www.wsj.com/articles/ukraine-russia-turkey-and-u-n-hold-talks-on-exporting-grain-blockaded-by-war-11657721132?mod=itp_wsj&mod=djemITP_h)

То, что было известно еще вчера – в Турции создадут координационный центр, который будет отслеживать поставки.

Неизвестные широкой общественности детали касаются, прежде всего безопасности поставок.

1. Судна с украинским зерном будут сопровождаться украинскими же военными кораблями. Рашисты обязуются не открывать огонь при условии если корабли движутся в оговоренном коридоре (Under the broad agreement reached Wednesday, grain could ship from three Ukrainian ports in convoys escorted by Ukrainian vessels, with a cease-fire to protect vessels within geographical limits and some minesweeping).

2. Контроль за пустыми сухогрузами которые отправляются в Украину будут осуществлять турецкие ВМС. россиян, сильно беспокоящихся о том, что на пустых кораблях может оказаться западная военная техника, к досмотру подпускать не будут. (The Turkish navy would inspect empty ships arriving at Ukrainian ports to address concerns from Russia that the vessels could be used to transport Western arms to Kyiv’s forces. The U.N. will establish a command and control center in Istanbul to monitor threat levels to the shipping.)

3. Полностью разминировать подступы к украинским черноморским портам никто не собирается, но часть мин обезвредить все же придется. (Ukraine had originally told the U.N. that a safe passage could be charted through their minefields, but so-called floating mines will also have to be cleared, the Western official said.)

4. Рашисты видимо выторговали себе символический жест. Издание пишет, что все достигнутые решения должны быть еще одобрены и подписаны путиным. При этом ничего не говорится о том, что также должен поступить и Владимир Зеленский. (Officials said that the talks concluded with an agreement on broad parameters of how grain can again be exported through Ukraine’s Black Sea ports, but cautioned that any deal still needs to be signed off by Russian President Vladimir Putin, according to a Western official). Таким образом рашисты, похоже, хотят продемонстрировать иллюзию силы, что мол, это от них все зависит, от решения батюшки-царя.

Источник: https://t.me/blacklampa/6599

Новости портала «Весь Харьков»