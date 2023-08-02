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В атаках на Москву могли участвовать украинские дроны «Бобер», - Newsweek

В атаках на Москву могли участвовать украинские дроны «Бобер», - Newsweek

(https://www.newsweek.com/russia-ukraine-drone-moscow-attack-beaver-unmanned-aerial-vehicle-air-defenses-1816425)

Данные БпЛА имеют дальность полета 1000 километров.

Эксперты предположили, что в будущем, как и в случае с «Шахедами», «Бобров», будут использовать в гораздо больших «стаях» для преодоления ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

К слову, в видео-анонсе от Страткома о готовящихся на 24 августа событиях в Москве, замечены, кажется, эти самые «Бобры».

Российские СМИ также пишут, что БпЛА, атаковавшие сегодня Москву, летели с территории Украины.

На нижнем фото - эшелонированная система ПВО в Москве. Точнее сказать, бесполезная система ПВО.

В атаках на Москву могли участвовать украинские дроны «Бобер», - Newsweek

Джерело: https://t.me/u_now/107222

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