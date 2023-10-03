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В Беларуси запретили почти все политические партии

В Беларуси запретили почти все политические партии

Минюст Беларуси провел перерегистрацию политических партий. Согласно обновленному реестру на сайте ведомства, из 15 разрешенных политических партий, действовавших на начало года, осталось лишь четыре.

В списке Минюста значатся следующие партии:

Либерально-демократическая партия Беларуси — имеет одного депутата в Палате представителей (нижней палате парламента), в 2020 году ее председатель Олег Гайдукевич снялся с выборов президента в пользу Александра Лукашенко;

Коммунистическая партия Беларуси — представлена 11 депутатами в парламенте, на выборах 2020 года призывала голосовать за Лукашенко;

Республиканская партия труда и справедливости — шесть депутатов в парламенте, поддерживает политику Лукашенко;

Белорусская партия "Белая Русь" — создана в поддержку Лукашенко в мае 2023 года на основе одноименного объединения, 68 депутатов в парламенте.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/24539

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: білорусь

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