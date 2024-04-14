Прорыв из Беларуси Сувальского коридора армией Лукашенко невозможен, российскими оккупантами – при одном условии

В последние недели агрессивная риторика Александра Лукашенко в очередной раз привлекла международное внимание к Беларуси, а именно к угрозе вторжения с территории РБ в одну из соседних стран ЕС. В частности, много говорится о гипотетическом прорыве Сувалкского коридора. Что ж, давайте разберемся, насколько эта угроза реальна и на что способна армия РБ.

▶ ️Что с ресурсом у беларусов

В настоящее время на территории Беларуси продолжаются мероприятия, призванные повысить боеспособность армии РБ: учения, сборы и т. д. Кроме того, с начала 2024 года были проведены учения с территориальной обороной в Гомельской, Гродненской и Минской областях.

На первый взгляд создается впечатление, что беларуская армия готовится к реальным боевым действиям. Но если учесть тот факт, что из состояния бесконечных учений армия РБ не выходит с 2022 года, впечатление это начинает казаться все же ошибочным.

Несмотря на череду учений, повышение боеспособности беларуской армии и формирование под прикрытием подобных мероприятий ударных группировок не наблюдаются. Также следует учесть, что с лета 2022 года пульсировала информация о намерении Лукашенко увеличить численность армии с 48 до 80 тысяч человек. А в феврале 2023 года он же заявил, что в случае войны Беларусь может ее нарастить и вовсе до полумиллиона.

Но фактически с 2022 года численность беларуской армии в большую сторону не изменилась: как были 48 тысяч, так и остались. При этом сухопутных войск насчитывается около 12 тысяч, а с обслуживающим гражданским персоналом – до 16,5 тыс.

Так что, несмотря на постоянные учения, воинственные заявления Александра Лукашенко и разного рода вбросы, на деле качественных и количественных изменений с беларуской армией все это время не происходило. И даже наоборот.

В 2022 году, когда у оккупационных войск рф стал возникать дефицит боеприпасов и техники, российское командование получило доступ на беларуские склады и центры, откуда начался вывоз всего содержимого.

Со складов 1405, 1398, 1886 и 25, 43, 46-го арсеналов хранения вывезено десятки тысяч тонн боеприпасов, артиллерия САУ "Акация", 2С9 "Нона-С", гаубицы Д-20, Д-30, "Мста-Б" и прочее. То есть закрома армии РБ поисхудали – и значительно.

▶ ️Сувалкский коридор

Если измерять по прямой, то Сувалкский коридор – это около 70 км от границы Беларуси до Калининградской области рф. Но по прямой никто не наступает, и прорывы будут осуществляться вдоль трасс, а это до 100 км.

С учетом количества сухопутных войск Беларуси реализовать такой прорыв просто невозможно. Кроме того, не забываем о сопротивлении как минимум Польши и стран Балтии, а потом уже и всего коллективного НАТО. "Потом" – поскольку 5-я статья коллективной безопасности НАТО работает, как и любой бюрократический архаизм, с задержкой.

Например, в украинских реалиях беларуские сухопутные войска были бы полностью уничтожены (не разбиты, а именно уничтожены) за две недели активных боевых действий. Во многом это одна из причин, почему Лукашенко никогда не сунется в Украину. Он просто прекрасно понимает на примере того, как в мясорубке перемалываются десятки российских батальонов в месяц, что от его легионов ничего не останется в предельно сжатые сроки. А там уже на следующий день и полк Калиновского будет в центре Минска, и массовые протесты… Страх остаться без армии для Лукашенко куда сильнее страха перед москвой.

А потому потенциал армии РБ в первую очередь не общевойсковой, а исключительно охранный – охранять диктатуру Лукашенко от гнева его собственного народа.

И если говорить о возможном сценарии прорыва Сувалкского коридора, то это могут попробовать осуществить с территории Беларуси российские войска, но с соответствующим количеством ударной группировки. А это минимум стотысячная группировка на начальном этапе – с учетом глубины прорыва, ширины удерживаемого коридора и враждебной среды, в которой придется удерживать территорию.

При этом удержание коридора без расширения зоны контроля – это очень сложная задача, выполнение которой не по силам РОВ в их нынешнем состоянии тотального увязания в Украине. российский ВПК на пределе возможностей ежемесячно компенсирует потери в технике, а тут речь идет о формировании отдельной группировки в составе нескольких общевойсковых армий, которые чем-то следует обеспечить, укомплектовать тысячами единиц техники…

▶ ️Вывод

Сувалкский коридор может спать спокойно. По крайней мере, пока. Беларуской армии не по зубам осуществить этот прорыв, а российской не хватает ресурса для формирования необходимой по потенциалу и возможностям ударной группировки.

С другой стороны, если по какой-то причине интенсивность боевых действий в Украине снизится и российские оккупационные войска начнут нести меньше потерь, то у них появится возможность накапливать ресурс и за его счет формировать новые подразделения, создавая потенциальную угрозу. А потому в европейских же интересах – во всех смыслах, – чтобы в Украине как можно больше уничтожали российских оккупантов.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Александр Коваленко

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