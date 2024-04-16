В беларуси наемники ЧВК «вагнер» готовят диверсантов для войны в Украине

По информации белорусского подполья, завершилось боевое слаживание отряда спецназначения «гранит». Учебу проводили инструкторы ЧВК «вагнер», которые нашли убежище в беларуси, сообщает ЦНС.

Главной задачей отряда будет диверсионная работа на территории Украины. Вагнеровцы проводят занятия по инженерной и огневой подготовке, тактической медицине. Основным вооружением для таких отрядов являются противотанковые ручные гранатометы, автоматические гранатометы и пулеметы Калашникова.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34372

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