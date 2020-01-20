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В Британии разгорелся скандал из-за украинского тезубца: реакция дипломатов

В Британии разгорелся скандал из-за украинского тезубца: реакция дипломатов

В Великобритании в изданном пособии по борьбе с терроризмом для медицинских работников, украинский трезубец разместили вместе с нацистскими и неонацистскими символами.

Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Великобритании в Твиттер.

По этому поводу украинские дипломаты обратились с требованием убрать изображение трезубца с этого пособия и выразить официальные извинения.

«Размещение трезубца, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, изданном антитеррористической полицией для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, крайне возмутительным. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец с Руководства и официальных извинений», — говорится в сообщении.

В Британии разгорелся скандал из-за украинского тезубца: реакция дипломатов

В Британии разгорелся скандал из-за украинского тезубца: реакция дипломатов

В Британии разгорелся скандал из-за украинского тезубца: реакция дипломатов

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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