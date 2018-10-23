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В центре Харькова пьяный мужчина вылез на карниз стены дома (фото)
В центре Харькова на площади Конституции неизвестный мужчина взобрался на внешний карниз дома.
Об этом сообщают очевидцы-пользователи соцсетей.
Прибывшие на место спасатели снимают мужчину с карниза.
Причины его поступка пока неизвестны, однако пользователи соцсетей сообщают о пожаре в доме в квартире на 3 этаже.
Мужчина отказывался сойти с карниза самостоятельно.
"Тип на Конституции, походу бухой. Стоит курит, припивает водюню из рюмочки", - пишут в соцсетях.
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