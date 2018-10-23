В центре Харькова пьяный мужчина вылез на карниз стены дома (фото)

В центре Харькова на площади Конституции неизвестный мужчина взобрался на внешний карниз дома.

Об этом сообщают очевидцы-пользователи соцсетей.

Прибывшие на место спасатели снимают мужчину с карниза.

Причины его поступка пока неизвестны, однако пользователи соцсетей сообщают о пожаре в доме в квартире на 3 этаже.

Мужчина отказывался сойти с карниза самостоятельно.

"Тип на Конституции, походу бухой. Стоит курит, припивает водюню из рюмочки", - пишут в соцсетях.