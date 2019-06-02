В Чугуеве отец застрелил сына и покончил с собой

Сегодня, 2 июня, в Чугуеве произошла трагедия, унесшая две жизни.

Как сообщают очевидцы-пользователи соцсетей в одной из местных групп, в доме №20 по ул.Уланской(бывшая Руднева) отец застрелил сына и после этого покончил с собой.

Также очевидцы опубликовали соответствующие фото, на которых можно увидеть огражденное правоохранителями место происшествия.

В полиции прокомментировали случившееся.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня в 15:07 в полицию обратилась жительница Чугуева. Женщина сообщила о том, что услышала выстрелы в одном из частных домовладений города.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 61-летний мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья в голову своему 36-летнему сыну.

После совершения преступления мужчина пошел в комнату и застрелился из обреза.

Предварительно, он в день трагедии употреблял алкоголь.

Следователями Чугуевского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Агентство Телевидения Новости