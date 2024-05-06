Варфоломій закликав провести обмін полоненими "всіх на всіх"

Предстоятель Константинопольської православної церкви патріарх Варфоломій під час Великодньої літургії закликав провести обмін полоненими військовослужбовцями між Україною та росією за принципом "всіх на всіх".

"Ми молимося за справедливий мир у багатостраждальній Україні. Духовно ми підтримуємо ініціативу щодо обміну військовополоненими між росією та Україною з нагоди великого свята Великодня. Це було б дуже конкретним виразом сили Воскресіння. Ми молимо Господа милості просвітити наші уми та серця, щоб ми могли йти шляхом істини і свободи, повні воскресіння і надії, з воскреслим Христом на наших устах", — заявив Варфоломій.

Джерело: https://t.me/znua_live/146910

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